Dal conteggio dei turisti ai varchi, le iniziative dell'amministrazione

VENEZIA Non si possono considerare soluzioni definitive alla gestione dei flussi, ma varchi e conteggio dei turisti sono un inizio. E venerdì l'assessore comunale al Turismo, Paola Mar, ha ricordato l'impegno dell'amministrazione all'apertura del convegno sul settore alberghiero alla Scuola Grande dei Carmini. Ad esempio, sul conteggio dei visitatori. «Il 31 maggio ha spiegato Mar - è finita questa sperimentazione, attraverso un partenariato innovativo: sei ditte hanno sperimentato a titolo gratuito le loro tecnologie per quantificare in...