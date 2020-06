(lg) L'amministrazione di Carbonera distribuirà a tutti i bambini nati tra il 2010 e 2014 e residenti una mascherina in tessuto lavabile. «Abbiamo lavorato da più di qualche settimana a questo progetto, individuando un'azienda che potesse realizzare una linea di mascherine sia con colori e disegni dedicati ai bambini», ha affermato il Sindaco Federica Ortolan. La distribuzione, effettuata a domicilio con l'aiuto della Protezione Civile, coinciderà con la probabile ripartenza dei Centri Estivi. Tuttavia, è discussa la scelta dell'Amministrazione e dei Consiglieri di maggioranza di pagare le mascherine in larga parte di tasca propria. In una lettera aperta ai cittadini, i Consiglieri di minoranza di Impegno Civico Carbonera si sono detti perplessi. «Nel corso del Consiglio Comunale del 7 maggio noi consiglieri di Impegno Civico Carbonera abbiamo dichiarato la restituzione di tutti i nostri gettoni di presenza avuti dall'inizio di questo mandato, indicando di destinarli al fondo per l'emergenza COVID-19», si legge nella lettera. «La Sindaco nel replicare ha sottolineato subito che anche diversi componenti della maggioranza avevano dato una mano, spostando, come sempre, l'attenzione solo sul loro operato e umiliando così la nostra scelta. Non un ringraziamento da parte di chi rappresenta la comunità, che invece sta rilanciando con un'azione che, se non fosse solo evidente propaganda, potrebbe di certo essere condivisa da tutto il Consiglio Comunale». Le critiche vertono anche sulla mancanza di sostegno ai bambini e ai ragazzi, soprattutto quelli all'ultimo anno delle scuole primarie e secondarie. «Gli sforzi di un'amministrazione non dovrebbero però essere diretti prioritariamente a riaccompagnarli alla normalità e dare un minimo di senso alla chiusura di questo anno scolastico?», scrivono. «Più che elargire mascherine cosa naturalmente apprezzabile pensiamo siano le esperienze a dover essere restituite. Per questo abbiamo inviato una proposta affinché l'Amministrazione si attivi in questo senso, come sta accadendo in altre parti d'Italia, dando la nostra piena disponibilità a collaborare».

