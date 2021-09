Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DAL COMUNEBORGO VALBELLUNA Prende con convinzione le difese del commissario in amministrazione straordinaria di Acc, il sindaco di Borgo Valbelluna Stefano Cesa. «Con profondo stupore e non minore imbarazzo queste le parole del primo cittadino che da sempre si dimostra attento osservatore di quanto sta avvenendo alla ex Zanussi -, vedo riportata una considerazione del Ministero dello Sviluppo Economico in cui si accusa il commissario di Acc...