VENEZIA In poco più di tre mesi il palancolato a difesa della sponda ovest del canale industriale Nord al Molo Sali, danneggiato durante i disastrosi eventi di acqua alta di metà novembre 2019. Il commissario per l'emergenza acqua alta ha firmato proprio ieri un decreto in cui vengono stanziati ben 790mila euro per l'intervento fondamentale per l'integrità dei terreni di porto Marghera e dei canali portuali. Il progetto riguarda l'esecuzione dei lavori per il ripristino del palancolato ammalorato fra l'area delle vasche di refluimento e le altre casse di colmata all'interno del Molo Sali situat in posizione baricentrica rispetto agli interventi di dragaggio dei fondali dei canali settentrionali di Porto Marghera. I livelli eccezionali di marea registrati a partire dal 12 novembre 2019 hanno causato la tracimazione della marea all'interno delle vasche attraversandola barriera costituita da palancole che si sviluppano lungo tutto il canale Nord. Le forti raffiche di vento e l'importante variazione di spinta idrostatica hanno causato l'instabilità e il successivo spanciamento del palancolato in argomento.

Il progetto di ripristino è stato coordinato tra la società Veritas e l'Autorità di Sistema Portuale e prevede la realizzazione di un nuovo palancolato, che si raccorderà con l'esistente, garantendo la sigillatura mediante due mantelletti: quello verso il Canale Nord, in aderenza al palancolato strutturale Larssen 430 dovrà essere irrobustito in testa mediante profilati di carpenteria metallica, mentre il mantelletto verso terra sarà invece connesso al palancolato Larssen 607 esistente in prossimità della passerella pedonale in grigliato zincato di discesa alla vasca di refluimento.

