IL SUPPORTO

CORTINA D'AMPEZZO L'ospedale Putti di Cortina mette a disposizione sedici posti letto per accogliere pazienti che non siano affetti da Covid-19. Questa iniziativa risponde all'intento di dare un apporto alla sanità pubblica, per affrontare l'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del contagio da coronavirus. I gestori della struttura ospedaliera polispecialistica di zona, accreditata con il Servizio sanitario regionale, hanno garantito la disponibilità di questi posti letto, per accogliere pazienti non Covid-19, che provengano dagli ospedali pubblici, per servizi di medicina generale. In questo modo intendono alleggerire il carico delle strutture che in questo momento sono impegnate nell'assistenza dei pazienti affetti da coronavirus.

LA DIREZIONE

La direzione dell'ospedale ampezzano conferma: «Vogliamo dare responsabilmente e concretamente il nostro contributo, in relazione alle nostre capacità operative, per rispondere con un'azione sinergica alle richieste dell'Usl e della Regione Veneto e alle esigenze dei cittadini. Siamo al fianco degli ospedali pubblici nell'assistenza ai pazienti che richiedono cure urgenti e, in molti casi, salvavita. In questa emergenza nazionale, Gvm care & research, il gruppo di cui l'ospedale di Cortina fa parte, è già attivo in altre nove regioni italiane».

LA LOGISTICA

In questo momento il padiglione Putti è l'unico in funzione a Cortina. Vi sono stati trasferiti alcuni dei servizi che sino all'anno scorso erano al padiglione Codivilla, dove si sta intervenendo con una radicale ristrutturazione: una parte del grande stabile dovrà essere interamente rifatta; un'altra parte sarà ammodernata e ampliata. L'obiettivo è tornare ad accogliere i servizi che c'erano prima, con l'aggiunta di altre specialità. Lo scorso inverno c'è stato un accordo per trasferire temporaneamente l'ortopedia all'ospedale Giovanni Paolo II di Pieve di Cadore, nel periodo più intenso della stagione turistica e sportiva, per far fronte agli infortuni sulle piste da sci. L'ospedale di Cortina è uno dei ventitré che Gvm care & research ha riorganizzato e messo a disposizione, per soddisfare le esigenze dei cittadini che erano in attesa di importanti interventi chirurgici o controlli medici necessari, per fare in modo che le attese non si prolunghino e che la loro salute sia preservata. Per una solidale risposta alla richiesta di aiuto pervenuta dalle Regioni, e in alcuni casi di propria iniziativa, il gruppo ha reso disponibile almeno una struttura in ognuna delle dieci regioni in cui è presente, per sostenere l'attività degli ospedali pubblici. Su un totale di 3.600 posti letto complessivi del gruppo, il 48% è stato messo a disposizione per un totale di 1.725 posti letto suddivisi in ventitré ospedali. Di questi letti, 588 posti sono dedicati esclusivamente a pazienti Covid-19. Il gruppo è presente in dieci regioni italiane con ventotto strutture ospedaliere, su un totale di cinquanta tra Italia ed Europa.

Marco Dibona

