LA STORIAVENEZIA Sono passati più di nove anni. Quasi un decennio di mezze decisioni, rinvii, annunci di soluzioni per le grandi navi in laguna che non si sono concretizzate. Era il gennaio del 2012 quando l'incidente della Costa Concordia, all'isola del Giglio, rese evidente il problema della sicurezza di questi giganti del mare in contesti delicati come quello di Venezia. Pochi mesi dopo, a marzo, arrivò così il famoso decreto...