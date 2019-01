CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dal cielo a sottoterra. L'accordo di programma firmato ieri da Regione e Terna riguarda la sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo dell'intero territorio regionale ma metà dei 900 milioni di euro che saranno spesi per rifare le linee elettriche andranno proprio qui: tra Camin nel Padovano e Fusina in riva alla laguna di Venezia. Il vecchio progetto prevedeva tralicci alti 60 metri in mezzo alle ville storiche della Riviera del Brenta e sopra al Vallone Moranzani, la discarica per i fanghi della laguna bloccata dal 2014, dove dovrà...