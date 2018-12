Dal boss alla segretaria, le accuse al team della Venice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI INDAGATIPORDENONE Tutti consapevoli di far parte di un gruppo e ognuno con il suo compito. La Procura di Pordenone ha ricostruito nel dettaglio lo schema Ponzi ideato da Fabio Gaiattoper convincere i risparmiatori a investire nella sua piattaforma forex. In realtà il denaro finiva altrove: conti esteri, immobili e terreni. Un tesoro che avrebbe permesso a Gaiatto di vivere di rendita anche dal carcere, dove si trova in misura cautelare dal settembre scorso. Il trader di Portogruaro è accusato di essere l'organizzatore e promotore...