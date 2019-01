Dal bonus giardino agli sconti per il bus: è online il modello 730 per i redditi 2018

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FISCOROMA Dal bonus giardino alla detrazione per le polizze assicurative contro le calamità naturali, dalle agevolazioni per chi soffre di disturbi dell'apprendimento, a quelle per chi fa erogazioni liberali alle Onlus. È online sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la bozza del modello 730 e relative istruzioni, per la dichiarazione semplificata dei redditi percepiti nel 2018. E non mancano le novità per dare attuazione alle norme varate nella legge di bilancio dello scorso anno. Debutta ad esempio il bonus giardini, ovvero la detrazione...