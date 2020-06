Il Consorzio dei comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave appartenenti alla provincia di Belluno ha donato all'Usl Dolomiti una serie di importanti attrezzature utili alla cura e al trasporto di pazienti bellunesi colpiti dal virus Covid19 per un valore complessivo di 133 mila euro. «Grazie al contributo del Consorzio dei Comuni bellunesi - spiega una nota della stessa Usl - sono stati acquistati: due ventilatori per anestesia, due monitor multiparametrici, tre monitor da trasporto con modulo CO2 per Anestesia -Rianimazione dell'ospedale di Agordo, di Pieve di Cadore e Belluno, un monitor da trasporto, una centrale monitoraggio completa. Le apparecchiature saranno distribuite nei presidi ospedalieri della provincia». «Il contributo del Consorzio BIM Piave di Belluno dichiara il Presidente Umberto Soccal - è il segno della sensibilità e della solidarietà dei Sindaci dei Comuni consorziati, che nel momento dell'emergenza hanno deciso di unire le loro forze, utilizzando importanti risorse che normalmente sarebbero nella disponibilità dei singoli territori per mettere a disposizione dell'Azienda Sanitaria bellunese attrezzature fondamentali per la gestione emergenziale nella cura dei pazienti colpiti dal Coronavirus. Tali attrezzature certamente saranno molto utili anche per l'attività a regime degli Ospedali della provincia di Belluno nella gestione post-emergenziale».

