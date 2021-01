VENEZIA Scarse, ma sono arrivate. Appena sufficienti per continuare la campagna di richiamo vaccinale con la quale immunizzare del tutto i medici che hanno ricevuto la prima dose tra fine dicembre e inizio gennaio. Per il resto si rimane in attesa. È la ricaduta pratica dei tagli alle forniture dei sieri annunciata e messa in atto da Pfizer. Se, infatti, nelle prime tre forniture per il Veneziano erano arrivate ogni volta 7.020 dosi (di cui 5.292 per l'Ulss 3 e 1.728 per l'Ulss 4), ieri nella quarta fornitura ne sono arrivate 3.510: 2.610 per l'Ulss 3 e 900 per l'Ulss 4. Sieri che sono conservati a -70 gradi nella farmacia dell'Angelo. «L'incertezza nelle forniture - sottolinea il direttore generale Giuseppe Dal Ben - causa un forte rallentamento nella somministrazione del vaccino. Anche le Aziende sanitarie che, come l'Ulss 3, sono state le più efficaci e rapide, devono rallentare il loro lavoro, riorganizzando la programmazione». Quanto alle categorie previste per la prima fase - operatori sanitari del territorio e degli ospedali e operatori sanitari delle Rsa e anziani ospiti - l'Ulss 3 ha già vaccinato quasi 15.500 mila persone, con più di quasi 12.000 operatori sanitari, circa 1.700 anziani delle case di riposo (il 97%) e oltre 2mila operatori, cioè l'82%. «Vista l'incertezza nelle forniture - continua Dal Ben - siamo costretti, come tutti, a rallentare, anche perché ci si deve preoccupare di garantire la dose di richiamo. E per farla, oltre alle tempistiche dettate dalla prima somministrazione, c'è da tenere conto della disponibilità e qui torna il vincolo delle forniture ridotte». Nella stessa farmacia, in un altro congelatore, e per tutto il Veneto, sono conservate le dosi del vaccino Moderna che si userà per la vaccinazione degli over 80. «Anche per Moderna - ha aggiunto il dg - le dosi a disposizione sono poche: 7.800 per tutto il Veneto. Questo significa che le varie Ulss avvieranno la vaccinazione sugli over 80 ma con una disponibilità di dosi esigua: per l'Ulss 3 ci sono circa 1.100 dosi, e tenendo conto che anche qui bisogna fare una prima e una seconda dose, si potrà partire con la prospettiva di vaccinare solo 550 over 80enni». (n.mun.)

