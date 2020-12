VENEZIA Il 17 novembre l'annuncio: il Covid hotel per l'Ulss 3 Serenissima sarà lo Stay City di Mestre. Due giorni dopo, quel contratto firmato diventa carta straccia, la proprietà dello Stay City - che prima aveva detto di sì - si rimangia la parola e torna sui propri passi: porte chiuse ai malati Covid non in grado di trascorrere la quarantena altrove. Punto e a capo quindi, tutto da rifare. E adesso? Una soluzione sembra essere all'orizzonte: «Abbiamo stretto dei contatti con una struttura di Mestre della quale non posso dire di più» fa sapere il direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben.

L'hotel in questione ha messo a disposizione dell'Ulss Serenissima una trentina di stanze in grado di ospitare singoli clienti o famiglie intere, come previsto dal piano nazionale che ha istituito la ricerca dei Covid hotel per provincia, e come era stato messo a disposizione, d'altronde, dalla stessa proprietà dello Stay City.

«La nuova ricerca è stata fatta e siamo vicini ad un risultato - continua il dg Dal Ben - ma non è un'esigenza che sentiamo fortissima. L'hotel per ospitare i malati Covid non in grado di trascorrere la quarantena a casa ci sarà, ma al momento come territorio non ne sentiamo l'esigenza. Non abbiamo, cioè, pressioni o richieste da parte della popolazione: non registriamo bisogno di questo tipo di strutture da parte del territorio». E il contratto con lo Stay City partorirà strascichi? «Nessuno strascico - puntualizza Dal Ben - lasciamo le cose come sono. È andata così».

