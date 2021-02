MESTRE Era il primo gennaio 2013 quando Giuseppe Dal Ben, da lunedì nuovo direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Padova, si sedeva sulla poltrona di direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima. Da quel giorno sono passati otto anni e quasi due mesi. «È stato un bel periodo che mi ha gratificato molto, mi ha entusiasmato e portato a lavorare con persone meravigliose sia all'interno che fuori dall'azienda. Ho lavorato bene con i collaboratori e le istituzioni - commenta Dal Ben, in una giornata, quella di ieri, passata ai saluti - Lascio un'azienda sanitaria in crescita che ha sviluppato risultati molto positivi con grossi interventi strutturali, soprattutto negli ospedali di Chioggia e al Civile, ma anche a Dolo con il nuovo Pronto soccorso. Lascio al nuovo direttore generale Contato una progettualità importante: 60 milioni per completare il rinnovamento del Civile, 40 milioni per Dolo, 30 per Mirano e una ventina da usare su Chioggia». Tra i punti che l'ormai ex dg sottolinea nel ripercorrere questi otto anni «l'integrazione tra ospedale e territorio, grazie a medici e pediatri. Un ringraziamento va a loro e anche alle forze e sindacali che hanno operato a vantaggio dei professionisti».

L'ultimo anno è stato a stretto contatto con il virus: «Quello più complicato e stimolante - conclude Dal Ben - Una prova dura che ci ha fatto crescere molto. La speranza è che la terza fase sia stata quella vissuta da noi a fine e inizio anno. Adesso Padova e il nuovo ospedale, hub del Veneto: «Intendo lavorare d'intesa con l'Università. Nel giro di un mese daremo l'incarico per la progettazione del nuovo ospedale». (n.mun.)

