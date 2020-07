BIENNIO DIFFICILE

PORDENONE Boccata d'ossigeno che arriva dal Bangladesh per la Savio macchine tessili di Pordenone. Proprio nelle ultime ore negli uffici della direzione del gruppo industriale di Borgomeduna è arrivato un ordinativo che consentirà all'azienda di lavorare fino alla fine di luglio. Diversamente da quanto preventivato, dunque, fino alla fine di luglio lo stabilimento sarà operativo proprio per evadere la commessa appena arrivata. Nel momento in cui l'emergenza sanitaria causata dal Covid 19 colpisce più duro alcuni Paesi asiatici (oltre alla Cina, mercato con il quale storicamente Savio ha rapporti e scambi privilegiati, la pandemia sta galoppando in India e anche in Bangladesh) che rappresentano per l'azienda meccanotessile pordenonese sbocchi fondamentali arriva una richiesta di roccatrici che è più di una boccata d'ossigeno. Una commessa importante che l'azienda pordenonese aveva in agenda da oltre tre settimane. Ma vista la grande incertezza dei mercati internazionali l'ufficialità dell'ordine, più volte slittato, è arrivato soltanto due giorni fa. L'azienda perciò valuterà in queste ore con le organizzazioni sindacali le modalità di rientro produttivo e il piano per i prossimi giorni. Per agosto, invece, sono già in programma le tre settimane di ferie estive. Con l'auspicio di poter rientrare senza dover allungare la pausa con la cassa integrazione.

LUNGHI STOP

Cosa questa, per altro, già avvenuta l'anno scorso. Poiché le difficoltà del gruppo Savio - ma di tutta la filiera del tessile che ricomprende anche i maggiori competitors internazionali della società locale - si stanno trascinando già dal 2029. Dall'inizio di quest'anno, però, l'arrivo dell'emergenza Covid partita proprio dalla Cina ha fatto pesare molto sui rallentamenti produttivi. In questo primo semestre sono state di più le settimane di cassa integrazione rispetto a quelle lavorate. Gli ordini, in realtà, nell'agenda Savio non mancherebbero. Ma finché non arrivano le lettere di credito l'impresa preferisce attendere per la produzione. Essendo quella di Savio una produzione di macchine tessili quasi sartoriali è difficile trasformare degli impianti prodotti per un cliente per destinarli a un altro cliente. Perciò la produzione parte solo nel momento in cui c'è la certezza totale dell'ordine. L'emergenza sanitaria sta bloccando anche i mercati occidentali del tessile e abbigliamento dai quali non partono le richieste di macchine ai mercati orientali che per buona parte le producono. Un mercato che sta andando avanti a singhiozzo e che preoccupa molto le imprese e le organizzazioni dei lavoratori. Il disagio della carenza di lavoro si ripercuote fortemente anche sulla rete dell'indotto. Che, nonostante sia in forte difficoltà, cerca di rispondere, anche se non senza fatica, alle richieste di componenti da parte di Savio quando vi è la necessità.

MECCANICA A DUE FACCE

Se il meccanotessile piange, l'automotive certo non ride. Il comparto delle aziende che lavorano per il mercato dell'auto tedesco sono quelle in maggiore frenata. Con punte anche del 40 per cento di fatturati e lavoro in calo. Va meglio nella meccanica di precisione e nell'ambito dei componenti dell'elettrodomestico dove si sta registrando un incremento di vendite dopo il periodo del lockdown.

d.l.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA