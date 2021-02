È un colabrodo la provinciale 251: nemmeno il tempo di riparare in un punto, riaprire la strada, che nell'altro tornano le colate. Il punto dove è sceso il materiale ieri si trova nella prima periferia della frazione di Forno, mentre lo smottamento di Solagnot, su cui si deve ancora intervenire in modo risolutivo dopo l'episodio del 5 dicembre, si trova a 4 chilometri da lì, più a valle. Insomma, a poco più di un mese dalla riapertura della 251 a Solagnot a una corsia e senso unico alternato (dopo un mese di chiusura), ieri per gli zoldani è tornato l'incubo isolamento. Il tratto interessato dalla nuova frana, infatti, resterà chiuso fino a quando il meteo non si stabilizzerà perché le piogge rendono il versante instabile e a continuo rischio di cadute. Il sindaco De Pellegrin ha informato in tempo reale i suoi cittadini, ma l'ennesimo disagio non ha mancato di scatenare polemiche. «C'è gente che deve andare a lavorare», commentava qualcuno. «Parte in anticipo e fa come abbiamo fatto per un mese: Passo Duran o Passo Staulanza. E dobbiamo essere felici che siano aperti», ha risposto qualche altro. (A.Tr)

