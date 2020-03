DAL 22 FEBBRAIO

VENEZIA Nulla è stato più uguale dall'1.30 del 22 febbraio. Era un mese fa, sembra un'altra era. Giorno e ora sono le coordinate esatte in cui Venezia e la sua provincia hanno toccato con mano l'esistenza del coronavirus, quando il laboratorio di Genomica dell'ospedale Civile restituiva il tampone positivo di Mario Veronese, 76 anni, di Oriago di Mira, ricoverato nell'ospedale di Dolo e da quel momento paziente 1 del veneziano. Veronese morirà a Padova l'1 marzo per emorragia cerebrale, ma un documento dell'Ulss 3 lo inserisce lo stesso (con il numero 0) tra i pazienti deceduti con coronavirus.

PREVENZIONE

«Il picco penso sia ancora lontano perché la curva della provincia di Venezia si sta alzando lentamente, dovremmo aspettarci tempi molto lunghi» è stato il commento di Giuseppe Dal Ben, direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima che ieri ha tracciato il bilancio dopo un mese di emergenza. «Siamo la provincia che con 3.120 persone a casa ha il numero più alto in Veneto di isolamenti domiciliari - ha spiegato Dal Ben - Sono casi positivi al tampone, ma asintomatici, e persone in isolamento fiduciario, anche se negative, per essere venute a contatto con pazienti Covid. Anche questo, che è numero figlio delle politiche di prevenzione, ha permesso alla diffusione del contagio nel veneziano di avere un andamento tutto sommato regolare». Secondo le statistiche dell'Ulss Serenissima (aggiornate a ieri mattina, ndr) nel territorio veneziano si sono verificati finora 7,8 casi ogni 10.000 abitanti quando sono 12 (ogni 10 mila abitanti) a Padova, 10 a Verona e Belluno e 9 a Treviso.

LA SPERANZA

«Il dato che ci rende la cosa meno pesante è che il numero di ricoverati e in Terapia Intensiva è abbastanza costante, si stanno attestando intorno ai 35-39 casi nell'Ulss 3» ha aggiunto il dg. Pur con la consapevolezza di essersi infilati in un periodo difficile. «Dal 18 marzo ad oggi siamo in un momento particolarmente difficile perché stiamo assistendo ad un aumento importante di casi», ha continuato.

I TAMPONI E I CONTROLLI SPISAL

Intanto ieri è entrato a pieno regime il Piano Tampone voluto dalla Regione e già in vigore nell'Ulss 3. Si è cominciato da Chioggia, dove tra fino a ieri sono stati controllati 189 operatori sanitari. La previsione è di raggiungere circa 11.300 test. Finora ne sono stati eseguiti 6.023, di cui 4.508 negativi e 711 positivi. Tra questi la fascia di età più colpita è quella tra i 45 e i 65 anni «ma sono anche la parte di popolazione maggiore e la percentuale di positivi sul totale è bassa», ha precisato il direttore generale. Per quanto riguarda i dipendenti Ulss 3, invece, ad oggi sono stati tamponati 1.314 persone, di cui 1.251 negativi e 63 positivi: 32 all'ospedale di Mestre, 16 a Venezia, 4 tra Dolo e Mirano, 1 a Chioggia, 3 nel territorio di Chioggia-Mirano e al Dipartimento di Prevenzione, 1 in Area Sociale e Interamministrativa, 2 in Area Amministrativa.

Nessuna irregolarità invece è emersa dai controlli dello Spisal in 64 aziende della provincia.

Nicola Munaro

