Dal 1961 una valanga di promesse e progetti finiti nel cestino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Proclami, prime pietre e stadi con le ruote riempiono ormai da 57 anni la memoria dei tifosi. Risale infatti al 1961, con il Venezia neopromosso in serie A, la madre di tutte le promesse, quella del sindaco Giovanni Favaretto Fisca che lanciò un impianto da 50 mila posti e 900 milioni di lire, con palasport e piscina nella zona di Forte Marghera. Nei primi anni '80 malgrado la squadra in bilico tra serie C e D si susseguirono tre ipotesi, ai Cavergnaghi (vicino al Taliercio), San Giuliano, infine nel 1987 con Nereo Laroni (e vista sui...