DISAGIO SOCIALE

VENEZIA Solitudine, quarantena, malattia. A Venezia, si sa, tutto è più complicato. Anche il monitoraggio delle persone che non hanno nessuno cui rivolgersi, delle persone che hanno bisogno di aiuto, delle persone che necessitano di un supporto quotidiano a domicilio. E in questo tempo di emergenza sanitaria la complessità raddoppia. Ne sa qualcosa il dirigente generale della polizia locale, Marco Agostini, che qui però interpelliamo anche nella veste di direttore della protezione civile, che è una struttura del corpo. Sul tavolo il contributo che viene garantito nel contrasto al disagio acuito dalle restrizioni imposte per via governativa e regionale imposte allo scopo di contenere il contagio: portare a casa la spesa oppure i farmaci. Perché a Venezia, premette Agostini, non c'è alcun negozio che fa il servizio della consegna a domicilio.

CONSEGNA A DOMICILIO

«Abbiamo tre tipi di interventi spiega Agostini - che attuiamo con modalità diverse. Uno per gli ultrasettantenni soli che non si fidano di uscire, che hanno paura di ammalarsi, che hanno difficoltà fisiche a muoversi e ai quali provvediamo senza problemi a consegnare alimentari e altri beni di necessità. Quindi provvediamo a recapitare i farmaci prescritti dal medico ad anziani ma non solo, muniti di apposita ricetta. Dall'altro ieri, invece è stato avviato il servizio della spesa a casa rivolto a soggetti o nuclei familiari costretti in quarantena perché positivi al tampone, ma che assicuriamo con i volontari sanitari, ovvero la Croce Verde, in quanto muniti delle protezioni previste per entrare in contatto con eventuali infettati. In realtà confida Agostini questo ultimo fronte di azione abbiamo deciso di introdurlo dopo che nei giorni scorsi abbiamo eseguito con i miei ufficiali tre o quattro azioni che non temo definire caritatevoli. Famiglie che quasi stavano morendo di fame, perché avevano terminato tutte le scorte di cibo e che per i più disparati motivi non avevano la possibilità o la volontà di rivolgersi a parenti o conoscenti».

IL CENTRALONE

Le richieste sono continue sia alla centrale operativa dei vigili urbani, per le emergenze, che al centralone, ovvero il servizio informativo attivo da circa due mesi e che risponde al numero 041041. Ed è questo che si deve comporre per ottenere i servizi a domicilio qualora si rientri nelle categorie descritte sopra. Per quanto riguarda le difficoltà registrate nell'adozione delle condotte imposte per bloccare il diffondersi della malattia da Covid-19, Agostini è netto nell'individuare una criticità da aggredire e risolvere al più presto: «Fra i denunciati finora conclude la gran parte è costituita da cittadini stranieri residenti che non hanno ben capito la gravità della situazione. Il motivo? Non sta a me dirlo, ma più di una volta abbiamo avuto la sensazione di un approccio superficiale».

Monica Andolfatto

