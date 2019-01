Dai No Vax ai negazionisti della Xylella, Cunial grillina isolata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Prima i No Vax, adesso i negazionisti della Xylella. Protagonista sempre Sara Cunial, la deputata vicentina di Bassano del Grappa del Movimento 5 stelle. Dalla quale, anche adesso, il M5s prende le distanze. Una settimana fa Sara Cunial aveva organizzato un evento alla Camera dei deputati con un'associazione dichiaratamente No Vax, senza contraddittorio. E il M5s si era dissociato. Ieri Cunial ha prenotato una sala della Camera per una conferenza stampa sulla Xylella, il batterio che sta mettendo in ginocchio l'olivicoltura pugliese....