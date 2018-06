Dai licenziamenti più costosi al freno dei contratti a tempo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE IPOTESIROMA Rivedere il Jobs Act? L'intervento annunciato dal super-ministro Luigi Di Maio potrebbe anche spingersi fino al ripristino per l'articolo 18 per i neo-assunti (presumibilmente nella versione già ritoccata dal governo Monti nel 2012). Ma è possibile ed anzi probabile che le scelte del governo si orientino verso altre soluzioni. Si ragiona ad esempio di lasciare l'attuale impianto del contratto a tutele crescenti, introdotto nel 2015 dall'esecutivo Renzi, che prevede in caso di licenziamento senza giusta causa in luogo del...