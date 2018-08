Dai lavori per la basilica emergono due scheletri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SCOPERTA VENEZIA Spuntano due scheletri dal sottosuolo di Piazza San Marco. Erano distesi uno sopra all'altro, separati solo da uno strato di terreno, sepolti attorno alla Basilica da circa un migliaio di anni. Pare si tratti dell'ossatura di un uomo e di una donna che risalgono al periodo medievale, inumati insieme e in ottimo stato di conservazione. Una scoperta straordinaria, in cui si sono imbattuti per caso gli operai che in questi giorni stanno svolgendo i lavori per mettere all'asciutto, dall'acqua alta, l'ingresso della Basilica.IL...