Dai lavoratori stagionali nei vitigni alle badanti: un unico filo unisce migliaia di stranieri provenienti dall'Est alle prese con le severe ma necessarie restrizioni legate alla necessità di contenere la diffusione del virus. Che però stanno creando enormi problemi. Marika Dal Pos ha 41 anni e un'azienda agricola di Ormelle che si occupa anche di reclutare manodopera rumena per la viticoltura. «Quest'anno siamo completamente bloccati. In questa stagione iniziavamo a fare i programmi per le vendemmie: le aziende ci chiedono i lavoratori, noi li reclutiamo e organizzavamo il transfer e i soggiorni. Ma con le nuove disposizioni dovremmo mantenerli anche durante la quarantena, situazione impossibile da gestire». Situazione analoga a molte altre realtà. Ciò significa che alla vendemmia ormai prossima mancheranno almeno 1500 raccoglitori. Drammatica anche la situazione sul fronte badanti: nella Marca sono oltre 6.300. La Cgil denuncia che molte famiglie fanno firmare alle proprie badanti rientrate dall'estero contratti che prevedono la permanenza in hotel fino all'esito del tampone. In caso contrario entrano in case dove sono a stretto contatto con gli anziani con tutte le criticità del caso, anche perchè mancano strutture di servizio.

Filini e Favaro

alle pagine II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA