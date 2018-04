Dai fasti di Masterchef alla sfilza di affittasi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LOCALI DI TENDENZAROVIGO La via degli aperitivi e il cuore della movida. Si parlava così nel 2013 di via Badaloni, il tratto di strada in passato fulcro delle attività commerciali legate alla presenze dell'ex ospedale, divenuta successivamente meta del divertimento serale. Nel giro di qualche anno, la via aveva infatti acquistato una nuova veste, diventato il luogo per eccellenza degli aperitivi e del dopocena. Negli ultimi tempi però molti locali e bar hanno chiuso i battenti. A resistere , oltre alla storiche attività commerciali, solo i...