Dai distributori automatici alle prese per ricaricare lo smartphone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(mf) Le attese al pronto soccorso sono spesso lunghe. Ancora oggi più di qualcuno si ritrova ad aspettare il proprio turno per oltre quattro ore. L'Usl della Marca lo sa. Non si nasconde. Anzi, negli ultimi tempi ha lavorato per rendere l'attesa almeno un po' più confortevole. Nell'area delle urgenze del Ca' Foncello, rivista e ampliata, sono stati installati distributori automatici di caffè, acqua e bevande. In questo modo i pazienti possono bere qualcosa senza dover più scendere per forza al bar, dal primo piano al piano terra,...