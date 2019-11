Dai De Michelis a Laroni, l'anno orribile dei socialisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMBIO GENERAZIONALEMESTRE Un'intera classe dirigente scomparsa nel giro di un anno. La scomparsa di Mario Rigo rappresenta l'ultimo atto di un processo che, uno dopo l'altro, ha spazzato via i protagonisti di quasi mezzo secolo di vita politica cittadina che avevano vissuto in prima persona la svolta riformista del Partito socialista. Se Rigo aveva rappresentato, nei primi anni Sessanta, il trait d'union fra esponenti del mondo culturale come Giuseppe Mazzariol e Carlo Ottolenghi - come ricorda il Dizionario biografico dei politici veneziani...