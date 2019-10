Dai crolli al degrado: le Gabelli a una svolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CANTIEREBELLUNO Ieri, 18 ottobre, cadeva il dodicesimo anniversario dell'avventura Gabelli. «Fu quel giorno del 2007, quello in cui avvenne il primo sfondellamento nel solaio di copertura», precisa Marco Rossato, presidente dell'associazione Cittadini per il recupero della Gabelli. Altra data da segnare: lunedì 21 ottobre. Da quanto ha affermato due settimane fa il sindaco Jacopo Massaro al Teatro Comunale, in occasione della prima proiezione del docufilm La scuola più bella d'Italia, dovremmo essere al capolinea. «Massaro a gran voce...