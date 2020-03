DAI COMPRENSORI

BELLUNO Sui comprensori sciistici delle Dolomiti bellunesi si è vissuto un weekend dal bilancio in chiaroscuro. Sabato l'afflusso sulle piste è stato notevole, grazie alle copiose nevicate che durante la settimana hanno imbiancato il paesaggio così come piace ai turisti. Ieri, invece, le presenze si sono inevitabilmente ridotte a causa degli effetti del nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo, con le ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus. La stretta del Governo, che per frenare i contagi ha vietato gli spostamenti dalla Lombardia e da 14 province eccetto quelli per emergenze o comprovate esigenze lavorative - è di fatto una mazzata per il settore visto che tocca una fetta importante del bacino d'utenza. Basti pensare alla massa di sciatori che nei fine settimana assolati, come quello appena trascorso, si riversano sulle piste bellunesi dalla pianura veneta, dall'Emilia Romagna e dalla stessa Lombardia.

CORTINA

Ciononostante ieri è balzato alle cronache il fatto che le piste da sci di Cortina erano comunque ben frequentate. «C'è parecchia gente - spiegava ieri il sindaco, Gianpietro Ghedina - Oggi c'è una giornata di sole, con cielo azzurro. Abbiamo avuto un forte afflusso di turisti, già da ieri sera, e in città fino a questo momento non viene apparentemente percepita la situazione di emergenza che si vive altrove». «Stiamo facendo attività di informazione e sensibilizzazione - ha detto -, assieme alle associazioni di categoria. Le forze dell'ordine stanno vigilando sulla situazione. Nelle prossime ore ci potrebbero essere anche provvedimenti molto pesanti, in particolar modo sugli impianti di risalita».

SAN PELLEGRINO

«Domenica sono rimasti i reduci del sabato. Abbiamo avuto sulle nostre piste molta meno gente rispetto al giorno precedente conferma Renzo Minella, direttore della ski area di Falcade e del Passo San Pellegrino -. Ciò era ovvio, considerando che chi abita nelle province bloccate dal decreto non si può spostare». Sabato, quindi, la giornata è stata molto positiva dal punto di vista degli arrivi, ma non sono mancati i problemi, dovuti alle limitazioni a un terzo della capienza per gli accessi a cabinovie e funivie imposti dal Dpcm dell'1 marzo. «Se è andata bene sabato? Bene in questo caso è una parola effimera poiché non siamo riusciti a gestire l'afflusso di sciatori come si sarebbe dovuto: c'è stata talmente tanta gente che si sono formati vari ammassamenti. Se dovessimo guardare solo agli incassi, dovrei dire che è andata benissimo, ma la situazione non era di fatto gestibile. Le limitazioni agli accessi e al formarsi di code sono state invece più governabili nella giornata di domenica con la riduzione del numero di sciatori».

CIVETTA

Una situazione molto simile si è registrata sullo Ski Civetta, altra stazione invernale abituata a fare grandi numeri con gli sciatori pendolari del weekend. «Sabato è andata bene, abbiamo registrato un ottimo livello di presenze, davvero un grande afflusso dice Andrea Dal Farra, direttore marketing di Alleghe funivie -. Ieri invece c'è stato un calo, ma tutto sommato non è andata malissimo: gli effetti dell'ultimo decreto si sono fatti sentire per la gente bloccata in pianura, però le piste non si sono svuotate, anzi». E anche ad Alleghe non è stato semplice far rispettare le prescrizioni del Dpcm: «Sabato è stato decisamente complicato, visto il notevole numero di sciatori arrivati da noi. Le difficoltà ci sono state non tanto nell'entrata alle cabinovie, ma nelle zone dove ci sono le casse: abbiamo dovuto impiegare il personale anche per tenere le persone distanti un metro l'una dall'altra, in attesa di acquistare lo skipass. Ieri, con meno gente da gestire, è stato più facile».

