Dai blocchi ai semafori, così si difende la cintura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I SINDACIPADOVA «È in vigore dal 6 novembre - sottolinea il sindaco di Limena Giuseppe Costa - l'ordinanza per il contenimento dell'inquinamento atmosferico: l'abbiamo adottata recependo in toto le misure concordate a livello provinciale, regionale e dell'intero bacino padano. Misure che diventano più stringenti in caso di superamento continuato dei limiti di Pm10. Novità di quest'anno: si interviene sull'utilizzo di impianti termici a biomasse legnose e sulla combustione all'aperto del verde agricolo, che recenti ricerche hanno accertato...