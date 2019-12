Dai bambini di Sant'Elena 101 lavoretti per i negozianti

CASTELLO

VENEZIA Una festa e tanti lavoretti natalizi da donare a commercianti ed esercenti: i bambini della scuola d'infanzia di Sant'Elena e dell'asilo nido Ciliegio hanno dimostrato così il loro affetto e la loro solidarietà nei confronti dei gestori della zona, colpiti dal dramma dell'acqua granda del 12 novembre. «L'idea è venuta fuori durante l'assemblea per la presentazione del piano di offerta formativa alla scuola di Sant'Elena racconta Rachele Sebenello, rappresentante dei genitori in quell'occasione le famiglie e il personale scolastico hanno pensato di coinvolgere i bambini nella creazione di lavoretti e pensierini da regalare ai negozianti di Sant'Elena, Via Garibaldi e zone limitrofe che hanno subito danni ingentissimi a causa della marea eccezionale». Per giorni i bambini hanno lavorato sodo realizzando ben 101 lavoretti natalizi in carta colorata che sono stati donati uno ad uno ad altrettanti negozi della zona durante l'uscita scolastica organizzata per l'occasione, con tanto di musica natalizia e ringraziamenti emozionati da parte dei titolari.

«I commercianti di Via Garibaldi sono sempre stati molto generosi con i nostri bambini - interviene un genitore - sia nel giorno di San Martino che sponsorizzando ogni anno eventi per il Natale, il Carnevale e altre festività: troviamo giusto contraccambiare e soprattutto insegnare ai nostri figli i valori della solidarietà e del rispetto. E che è giusto aiutare chi ha bisogno nei momenti di difficoltà, anche solo con un pensierino o un sorriso». Per i bambini e le loro famiglie è stata un'esperienza molto importante, conclusasi in allegria con una merenda offerta dal Bar Strani e allestita al Bar Le Colonnette, ma soprattutto lo è stata per i negozianti e gli artigiani che si sono sentiti meno soli ad affrontare le difficoltà legate alla ripresa dell'attività dopo i danni subiti.

«Con questa iniziativa abbiamo dimostrato quanto è ancora viva la nostra Venezia anche in un sestiere come Castello spiega Rachele Sebenello - e quanto sia ancora forte la presenza di residenti e negozianti di quartiere. Questi gesti d'amore, d'altruismo e di generosità, come quelli compiuti dai ragazzi volontari che ci hanno aiutato in quei giorni, sono la prova che questa meravigliosa città considerata da molti morenteè invece ancora viva, unita e forte».

