Dagli scandali sessuali al caos Brexit la May e i Tory crollano nei sondaggi

IL CASOLONDRA Quanto può ancora peggiorare l'estate di Theresa May, premier britannica alle prese con una strenua difesa della sua proposta di soft Brexit contro gli attacchi del fronte euroscettico dei Tories? La domanda se l'è posta The Guardian e effettivamente la situazione, a parte il fatto che per ora la May è ancora in sella, continua a peggiorare. La polvere sollevata dal passaggio del presidente statunitense Donald Trump nel Regno Unito non ha ancora finito di posarsi e già la premier se l'è dovuta vedere con un nuovo problema,...