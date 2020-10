INTEGRAZIONI AL REDDITO

Un milione e mezzo di euro a sostegno dei lavoratori dipendenti e delle aziende del commercio e del turismo della provincia di Venezia, danneggiati dall'emergenza Covid 19. Finanziato al 50% dai rispettivi enti nazionali (Ebnt e Ebinter), l'accordo appena sottoscritto dalle parti sociali degli enti bilaterali che rappresentano le due categorie produttive, prevede un intervento straordinario a favore dei circa 18.000 lavoratori attualmente in Fis, Fondo integrazione salariale ed in Cassa integrazione guadagni in deroga e per il sostegno alla stagionalità e alla genitorialità, oltre ad un pacchetto di contributi destinati alle aziende per i costi riconducibili all'emergenza Covid.

PACCHETTO DI INIZIATIVE

Ai lavoratori che durante l'emergenza sanitaria hanno usufruito di ammortizzatori sociali e per i quali i datori di lavoro non hanno provveduto all'integrazione dell'indennità prevista, sarà versato un contributo di solidarietà pari a 580.000 euro, che per ogni dipendente si tradurrà in unintegrazione al reddito corrispondente al 10% dell'assegno ricevuto. Per gli enti bilaterali del turismo e del commercio e servizi della provincia di Venezia si tratta del secondo intervento a sostegno del reddito erogato dall'inizio della pandemia da Coronavirus, dopo i 250.000 euro versati in primavera a 3.000 lavoratori dipendenti del comparto turistico, risultato essere di gran lunga quello più colpito dal Covid 19.

MISURE PER GLI STAGIONALI

L'accordo prevede una serie di misure rivolte al lavoro stagionale: per gli addetti che nel 2018 e 2019 hanno lavorato per almeno 4 mesi ed erano in regola con i versamenti contributivi e che nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 30 settembre del 2020 sono rimasti inoccupati, viene previsto un contributo una tantum di 100 euro e l'accesso ai sussidi ordinari già previsti dagli enti. Una misura, che interessa 4.200 lavoratori, che gli enti bilaterali finanzieranno prelevando 420.000 euro dalla propria cassa. Oltre ad affrontare il lavoro stagionale, l'accordo prevede un ulteriore bonus a favore dei lavoratori con famiglia e figli a carico, che include il rimborso di spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici per le scuole medie inferiori e superiori, per le tasse universitarie e per le mense scolastiche della scuola primaria. Il contributo previsto per le famiglie dei dipendenti del settore terziario viene poi esteso anche per i costi a carico di chi ha figli disabili o che necessitano dell'uso di protesi ortodontiche.

«AZIONE NECESSARIA»

L'intervento degli enti bilaterali interessa anche le aziende del comparto turistico, del commercio e dei servizi, che potranno usufruire di un contributo straordinario per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e per affrontare le spese per la sanificazione degli ambienti interni e per l'adeguamento ai nuovi protocolli sanitari anti Covid che sarà certificato da un apposto Comitato Territoriale. «Abbiamo deciso di aiutare i lavoratori e le aziende perché il momento che stiamo attraversando è molto complicato spiega Luigino Boscaro, vice presidente ente bilaterale turismo della provincia di Venezia e richiedeva una misura straordinaria di sostegno al reddito e che fosse applicabile indipendentemente dalla provenienza da ogni singolo settore produttivo colpito dalla pandemia».

Paolo Guidone

