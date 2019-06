Dagli alberghi fino in stazione: pronta la scorciatoia pedonale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIABILITÀMESTRE Con l'inaugurazione di ieri arriva anche il passaggio pedonale che dalla cittadella degli alberghi, costeggiando il binario 1, porta direttamente in stazione. Una scorciatoia da quasi 500 mila euro (tra i 380 mila euro pagati a Rfi per spostare una linea elettrica ed effettuare altri lavori preliminari, e quelli per la costruzione del nuovo marciapiede), e quindi poca cosa rispetto agli 80 milioni di euro complessivi investiti da Mtk nell'operazione immobiliare, ma che ha una grande valenza, almeno nelle speranze di tutti.Quel...