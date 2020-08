Fondi d'indennità di fine rapporto per gli agenti di commercio: Fnaacr chiede al Governo di dare semaforo verde a Enasarco. Siamo stati tra i soggetti professionali più colpiti dall'emergenza Covid 19 rimettendoci in prima persona - spiega Stefano Montesco, presidente di Fnaarc Confcommercio Metropolitana di Venezia e Rovigo e componente la Giunta nazionale Fnaarc - È necessario che questa misura di supporto, che peraltro è costituita da nostre risorse a suo tempo versate, venga messa a disposzione proprio per far fronte alla caduta dei redditi.

Il presidente di Fnaarc nazionale, Alberto Petranzan, ha scritto una lettera al ministro Catalfo nella quale si ricorda quanto la categoria sia stata ferocemente impattata dall'emergenza Covid-19 e dimenticata dalla politica: per il blocco forzato nel periodo del lockdown, per la contrazione dei consumi e per la loro migrazione verso il commercio elettronico, per l'impossibilità di ricorrere alla cassa integrazione.

Infine, Stefano Montesco sottolinea l'impossibilità per molti di accedere al contributo a fondo perduto di 1.000 euro previsto dal decreto Rilancio, in quanto nel provvedimento governativo non è stato considerato che il differimento del pagamento delle provvigioni ha reso impossibile documentare il calo di fatturato per il periodo previsto, nonostante proprio in quel periodo la stragrande maggioranza degli agenti di commercio e dei promotori finanziari registrava un crollo delle proprie attività.

