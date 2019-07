Da Vaia 300mila euro per la scuola ottici di Pieve

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Strano, ma vero: la tempesta Vaia dà una mano alle scuole. Oltre ai grandi progetti che la Provincia ha messo in moto per quest'anno, ci sono anche alcune operazioni di ripristino e messa in sicurezza in quegli edifici che il maltempo di fine ottobre ha colpito più duramente. Situazioni che erano già state messe sotto la lente da parte degli uffici di Palazzo Piloni, ma che con gli eventi atmosferici dello scorso anno sono diventati necessari in tempi rapidi. Anzi, rapidissimi, se si pensa che la progettazione deve assolutamente essere...