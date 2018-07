CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Da una parte i botti dei foghi, dall'altra - a Sant'Elena - la musica sparata con casse acustiche professionali per un rave party non autorizzato con centinaia di giovani. Musica a palla fino alle 3 di notte, da far vibrare anche i vetri delle case più lontane dell'isola. Una festa, sicuramente non improvvisata, in pineta, vicino alle giostrine in cui giocano i bambini. E i resti si sono visti ieri mattina, quando gli operatori di Veritas hanno riempito dozzine di sacchi con bottiglie vuote ed altri rifiuti, costretti a compiere più giri con...