Da Tessera alle isole, passando per San Giuliano, Fusina, Punta Sabbioni, stazioni Sfmr e capolinea del tram: una corona di terminal automobilistici, acquei e ferroviari che dovranno intercettare i flussi verso il centro di Mestre e Venezia, per evitare che chi si muove debba per forza passare per il cuore della terraferma o per piazzale Roma, distribuendo così le 100mila persone che ogni giorno arrivano in centro storico. È la prima fase del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile con le analisi, i numeri e i grandi scenari, al...