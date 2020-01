TURISMO

VENEZIA Prima applicazione della delibera comunale del novembre 2018, conosciuta come blocca-alberghi, che introduce nuove disposizioni sulle attività ricettive, impedendo di fatto qualsiasi nuovo cambio d'uso diretto da qualunque destinazione al ricettivo, demandando valutazione e decisione al Consiglio comunale.

Quello discusso ieri in V Commissione è il caso dell'Hotel Ca' Nobile Corner, palazzo gotico trecentesco, un 3 stelle superior con affaccio su campo Santa Margherita. Attività ricettiva presente dal 2005, prima autorizzata come b&b e l'anno seguente come residenza d'epoca. Finché nel 2013 una legge regionale ha cancellato anche le residenze d'epoca. «Nel 2014 nella struttura sono stati fatti dei lavori autorizzati ha spiegato il dirigente Vincenzo de Nitto e nel permesso richiesto la proprietà aveva dichiarato la destinazione d'uso ricettiva alberghiera. La sanatoria è stata rilasciata senza che il Comune dicesse nulla sulla destinazione dichiarata, in quanto l'oggetto non era il cambio di destinazione d'uso ma una sanatoria riguardante lavori edili».

LA SENTENZA DEL TAR

Nel giugno 2016 la proprietaria, la società Plan de Ciampagna, ha presentato una Dia per trasformare tale struttura da attività ricettiva extra alberghiera complementare in ricettiva alberghiera. Includendo anche un ammodernamento ed un aumento delle stanze e dei bagni a disposizione. Solo quando nel 2018 il Comune approva le nuove disposizioni e nega la Dia, il proprietario che ha già fatto i lavori e continuato la sua attività si rivolge al Tar che accetta la sospensiva.

Ora l'amministrazione intende sanare quell'inghippo e ufficializzare il cambio d'uso: non di nuova autorizzazione si tratterebbe, sostiene quindi l'amministrazione, ma di ratifica di un permesso già concesso. «L'amministrazione - prosegue de Nitto - ritiene che sia necessario, prima di procedere alla chiusura di un'attività funzionante, che impegna del personale, valutare nel tenerla aperta un interesse pubblico prevalente rispetto a quello privato ha chiarito de Nitto Aspettando le motivazioni del Tar, il beneficio di chiudere la struttura sarebbe semplicemente quello di eliminare l'attività alberghiera, mentre si manterrebbe comunque un'attività ricettiva extra alberghiera che dal punto di vista del carico urbanistico non avrebbe alcuna differenza rilevante. Anzi, come albergo la struttura dovrebbe sottostare a più regole ed essere sottoposta a più controlli».

PARERE NEGATIVO

Il Consiglio della Municipalità di Venezia ha espresso parere negativo all'autorizzazione all'esercizio della struttura di Campo Santa Margherita, mettendo in evidenza l'incoerenza di un ente che, mentre da un lato afferma di voler arginare nuovi alberghi, dall'altro attribuisce nuove destinazioni d'uso. «La delibera che blocca gli alberghi fa salvi tutti i progetti in corso nel 2017 e quelli già presentati prima di tale data ha spiegato de Nitto Questa, che è già una struttura ricettiva dal 2005». Senza considerare che nella delibera blocca-alberghi come sottolineato dal vicepresidente Centenaro è specificato come il Comune si riserva in Consiglio di valutare i casi di volta in volta. Perplessità sono state sollevate dai consiglieri Sambo e Scano. «Temo ha detto quest'ultimo che con questa prima applicativa alla delibera dell'amministrazione si possa dare l'avvio alla trasformazione di altre strutture ricettive complementari in strutture alberghiere. Aprendo la possibilità a chissà che scenari futuri».

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA