«Da ragazzo lavoravo nel cantiere ora il crollo davanti ai miei occhi»

«Quel ponte ho contribuito a costruirlo, negli anni Sessanta. Le vede quelle due bretelle? Posso dire di averle fatte io», indica Pasquale Ranieri, settantenne che si stringe nella vestaglia accanto alla moglie, anche lei in veste da casa e cellulare stretto forte in mano. In via Walter Fillak, a pochi metri dalle transenne che impediscono di avvicinarsi a quel che resta del ponte Morandi, prosegue l'evacuazione delle case di Rivarolo.Originario della Campania, Ranieri quel ponte lo conosce bene: è stato il suo maestoso e rumoroso panorama,...