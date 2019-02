Da Premariacco un impianto che scalda senza tubi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IMPRESEUDINE Da Udine un brevetto internazionale: un unico impianto scalda e raffresca la casa senza tubi, acqua, termosifoni o stufe. La novità è stata presentata a Legno&Edilizia, l'appuntamento in programma anche oggi alla Fiera di Verona nei padiglioni 11 e 12. Alla rassegna dedicata all'abitare e alle nuove soluzioni tecniche e tecnologiche del comparto si sono visti case con pareti in legno fissate senza uso di collanti o additivi chimici, suggerimenti per interventi sulla componente edile e impiantistica che riducano il fabbisogno...