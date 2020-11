«Ancora una volta il governo non ha tenuto conto degli sforzi di ristoratori e pubblici esercizi con un intervento che mortifica anche la programmazione di imprenditori che nel fine settimana avevano fatto gli ordini di merce che resterà invenduta». Giovanni Da Pozzo, presidente regionale di Confcommercio, considera la decisione del governo «l'ennesimo provvedimento che aggiunge confusione a confusione e lascia nella totale incertezza gli operatori economici. Un quadro allarmante. Inevitabilmente, anche il commercio risulterà pesantemente penalizzato».

La situazione è certamente difficile per la ripresa del contagio e i carichi sul sistema sanitario, ma ci troviamo davanti a un governo che non ha saputo organizzarsi per tempo di fronte a una prevedibile seconda ondata e che con interventi spezzatino, frutto di un'analisi dei dati da parte del comitato degli esperti che rimane misteriosa, sembra aver perso completamento il controllo della situazione. Ferma restando la necessità di porre un freno alla diffusione del virus, si rendono ancora più urgenti ulteriori stanziamenti statali per contenere almeno in parte il drammatico crollo del fatturato».

