DOLO/ PORTOGRUARO

Alla fine la gente è andata a votare. Con percentuali anche superiori a cinque anni fa. In provincia l'affluenza si è attestata al 68,34% rispetto al 60,54 di cinque anni fa. sulla stessa linea i dati relativi alle Comunali: a Cavallino Treporti laa percentuale è arrivata al 68,76%), a Dolo 67,99 e a Eraclea 67,62%, dove ha prevalso la voglia di voltare pagina dopo l'inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in Comune. Di poco inferiore la percentuale di Portogruaro (62,93%, comunque superiore al 60,30 del 2015) e Torre di Mosto (65.89%). Sono i primi dati emersi in attesa dell'esito delle elezioni comunali, le cui operazioni di spoglio inizieranno stamane alle 9.

Sale dunque l'attesa per l'esito delle amministrative di Portogruaro, competizione che vede sfidarsi 5 candidati sindaci: il sindaco uscente Maria Teresa Senatore, il candidato della Lega, Florio Favero, Stefano Santandrea per il centrosinistra e due civici, Ennio Vit e Graziano Padovese. Per ora l'unico dato disponibile è quello dell'affluenza che si assesta al 62,92 per cento. Nel 2015 l'affluenza del primo turno si era fermata allo 60,3. Il seggio in cui si è votato di più è stato quello di Summaga (71,49 per cento), quello in cui si è votato di meno quello di Mazzolada (28,8 per cento). Oggi ci sarà lo spoglio delle schede e si saprà se e chi andrà al ballottaggio. Intanto, il sindaco uscente Maria Teresa Senatore ha commentato il risultato delle regionali, che hanno sancito anche a Portogruaro la netta vittoria del Governatore Zaia. «Abbiamo un grande presidente di Regione. Luca Zaia merita questo eccellente risultato» ha detto. Il risultato di Zaia non illude tuttavia il candidato della Lega, Favero. «Le aspettative ovviamente c'erano e ci sono sempre. Ai cittadini abbiamo chiesto di andare al voto essendo un diritto ma anche un dovere civico: mi pare che abbiano risposto bene in termini di affluenza. Zaia è un grandissimo presidente, non è facile essere alla sua altezza». Di dato scontato delle regionali parla Santandrea, che evidenzia come «Zaia abbia avuto un'affermazione politica e anche personale. Mi auguro che i candidati del Veneto Orientale possano avere una buona affermazione». «Per quanto mi riguarda ha aggiunto - posso dire che la campagna elettorale ci ha consentito di incontrare molti cittadini desiderosi di essere ascoltati e di dialogare. Ciò è dimostrato anche da una larga partecipazione durante l'incontro di chiusura e dai dati dell'affluenza ai seggi, che ci dicono che hanno votato 600 cittadini in più rispetto al 2015».

A Dolo si attende di conoscere chi vincerà fra la lista del sindaco uscente Alberto Polo e quella di centrodestra Obiettivo comune che candida a sindaco Ivano Michelotto.

Marco Zabotto per la lista di Alberto Polo: «Le sensazioni sono sempre positive. Abbiamo preferito andare a trovare la gente piuttosto che fare comizi in piazza».

Marco Tosatto per la lista Obiettivo Comune: «Io sono sempre ottimista ma preferisco non sbilanciarmi». Lei è rappresentante di lista ad Arino, com'è stao il voto in frazione? «L'affluenza è stata alta, 71% di votanti nel seggio 13 e 72% in quello 14, quelli dove sono rappresentante di lista. Molti mi hanno dimostrato sostegno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA