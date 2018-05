Da Padova alla Sardegna per trovare 8 meccanici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Da Trento a Palermo, da Bologna a Napoli. Le candidature sono 2.500 e arrivano in massa da tutta Italia. La Peruzzo Srl di Curtarolo, azienda di livello internazionale specializzata nella costruzione di macchinari per l'agricoltura e per la cura del verde, è stata letteralmente sommersa. L'annuncio è di soli tre giorni fa: «Da sei mesi cerchiamo un ingegnere meccanico progettista e due periti meccanici, ma non riusciamo a trovarli». Il tam-tam è esploso sul web, la risposta è stata una raffica di curriculum. Il problema è...