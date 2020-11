VENEZIA Taglio sui servizi Actv, da oggi: la frequenza della linea 2 da San Zaccaria per Piazzale Roma e viceversa via Canale della Giudecca sarà regolare con corse ogni 12 minuti, mentre nel tratto tra Piazzale Roma e Rialto sarà dimezzata, portandola a una corsa ogni 24 minuti.

Il servizio di linea 3, solo feriale, vedrà corse in partenza da Piazzale Roma imbarcadero D per Murano dalle 6:20 alle 7.50 ogni mezz'ora (6:50, 07:20) e nel pomeriggio alle 16:50, 17:20, 17:50, 18.20 con transito per Murano Colonna A e Murano Museo A rispettivamente alle 6:41, 7:11, 7:41, 8:11, 17:25, 17:55, 18:25 e 18:55 e alle 6:48, 7:18, 7:48, 8:18, 17:18, 17:48, 18:18 e 18:48.

Servizio solo feriale anche per la linea 6 con corse in partenza da Piazzale Roma B per Lido dalle 6:21 alle 08:41 e dalle 12:21 alle 19:21 ai minuti 01-21-41. Viceversa, dal Lido Santa Maria Elisabetta (imbarcadero B) per Piazzale Roma dalle 6:42 alle 9:02 e dalle 12:22 alle 20:02 ai minuti 02-22-42

La Linea 14 - sospesa la corsa da San Zaccaria per Lido e Punta Sabbioni delle 00:30; sospese le corse da Lido Santa Maria Elisabetta delle 2:16, 3:16 e 4:16 sospese le corse da P.ta Sabbioni delle 1:10, 2:40, 3:40 e 4:40

Altra variazione riguarderà il ferry boat di linea 17: le corse delle 5 in partenza da Lido San Nicolò e delle 5:50 dal Tronchetto verranno effettuate tutti i giorni, la sera, invece, le ultime corse da Tronchetto e da San Nicolò saranno alle 22:30

Per la linea 20 le corse in partenza da San Zaccaria B per San Servolo e San Lazzaro alle 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16:30, 17:30, 18:30 e 19; di ritorno da San Lazzaro per San Servolo e San Zaccaria alle 7:15, 8:15, 9:15, 12:15, 13:15, 14:15, 16:45, 17:45, 18:45 e 19:45. Saranno invece sospese le linee 10 e 15.

Gli orari completi e aggiornati sono disponibili on line sul sito www.actv.it alla sezione Orari e percorsi | Consulta gli orari | Orario del servizio di navigazione

