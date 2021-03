Da oggi scatta la campagna vaccinazioni per la scuola. Non proprio la somministrazione delle dosi, perché quella partirà da lunedì 8 per protrarsi fino al 19 successivo, ma appunto da quest'oggi i docenti e il personale Ata potranno prenotarsi sul portale web dell'Ulss 5 nella sezione a loro riservata. È una somministrazione di ampia portata, perché in undici giorni potrebbero presentarsi ai tre centi vaccinali di Rovigo, Adria e Trecenta, un potenziale di circa 3.500 persone, naturalmente con il grosso rappresentato dagli insegnanti che sono quasi 2.700. Se tutto il personale coinvolto aderisse, si avrebbe una media di poco più di 300 persone al giorno, che si presenteranno al centro vaccinale il pomeriggio, garantendo così le ore di scuola al mattino e che proprio in quelle ore continuino le vaccinazioni degli anziani. Non mancano i problemi organizzativi. se è vero che alle scuole sono state date linee guida per uno scaglionamento dei docenti, anche per evitare che eventuali malesseri collaterali faccia mancare il personale a scuola tutto insieme come già accaduto in altre province, ma la finestra di vaccinazione è molto breve e i lavoratori potrebbero non riuscire a prenotarsi per scaglionarsi con i colleghi della stessa scuola se i posti giornalieri fossero già occupati.

