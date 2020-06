IN CITTÀ

TREVISO Oggi il centro storico torna definitivamente alla normalità: le zone a traffico limitato sospese per quasi tre mesi durante il lockdown, ritornano attive (quindi ritorna il divieto d'ingresso per le auto) con i soliti orari: via Manin attiva dalle 22 alle ore 6 tutti i giorni; via S. Francesco: attiva dalle 22 alle 6 dal lunedì al venerdì e il sabato e la domenica per tutto il giorno; e poi via XX Settembre, via Cornarotta, Calmaggiore; S.Leonardo, S.Parisio, via Martiri della Libertà attiva 24 ore tutti i giorni. E, sempre da oggi, torneranno a pagamento anche tutti i parcheggi tranne il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 17 alle 20, per favorire le attività commerciali nelle fasce orarie in cui generalmente si concentrano gli acquisti nei negozi. Il provvedimento sarà valido fino al 31 dicembre.

IL FUTURO

Intanto si continua a lavorare sull'ampliamento della zona a traffico limitato che da ponte San Francesco arriverà fin a piazza Trentin, primo vero esperimento di quell'allargamento delle Ztl annunciato dal vicesindaco Andrea De Checchi e dal sindaco Mario Conte. Il piano è già stato tracciato dalla polizia locale e dall'ufficio mobilità. L'idea è di chiudere la piccola via Roggia, che porta le auto in piazza Trentin, dalle otto di sera alle sei di mattina tutti giorni dal lunedì al venerdì, mentre nel fine settimana la chiusura sarà totale per tutto il giorno. Stessi orari anche per la Ztl di ponte San Francesco, che adesso diventa attiva (quindi col blocco alle auto in entrata) ogni giorno a partire dalle 22. Quando scatteranno i nuovi provvedimenti lo stop alle auto sarà anticipato alle otto di sera fino alle sei di mattina, con chiusura totale anche qui per tutto il fine settimana. In questo modo l'amministrazione andrà a creare una grande zona pedonale che si collegherà a piazza Indipendenza, piazza dei Signori e Calmaggiore. Il tutto per incentivare lo sviluppo dei plateatici approfittando dell'assenza della auto.

I CONSIGLI

Intanto il sindaco Conte lancia messaggio di ottimismo e prudenza per quanto accadrà oggi, a partire dalla fine dell'obbligo di portare le mascherine all'aperto: «Entra in vigore l'ordinanza del Presidente della Regione Veneto che dà un altro segnale importante: le mascherine saranno obbligatorie solo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico o all'aperto solo nelle occasioni in cui non è possibile garantire continuativamente la distanza di un metro. Chiedo ai cittadini comunque grande senso civico e rispetto del prossimo».

