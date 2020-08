Il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale, per consentire il recupero vaccinale delle coorti di bambini e adolescenti non vaccinati nel periodo di massima emergenza causato dalla pandemia daCovid-19, organizza un punto vaccinalenell'ambito della la Fiera di Pordenone, in viale Treviso. Le vaccinazioni, che coinvolgeranno circa 3.900 utenti di tutto il Friuli Occidentale, verranno effettuate da oggi a venerdì 28 agosto dalle 8.30 alle 13 e dalle 13.30 alle

18 e fino alle 14 del venerdì.

Gli interessati hanno già ricevuto dall'Azienda sanitaria una lettera di invito.

Il dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale ringrazia il presidente della

Fiera di Pordenone ed i suoi collaboratori per la disponibilità dimostrata. La campagna di recupero delle vaccinazioni è un primo step importante verso il ritorno alla normalità sul fronte della prevenzione. Ma il vero test, in vista della stagione più fredda, sarà quello relativo al vaccino anti-influenzale, che quest'anno sarà ancora più importante visto il rischio di confondere i sintomi della normale influenza stagionale con quelli del Covid-19. Lì sarà messo a dura prova il lavoro di ogni Dipartimento di prevenzione di tutta la regione.

