VENEZIA Entrano in vigore da oggi fino a domenica, le due ordinanze sulla navigazione durante il summit. Per il diporto dei residenti, sono stati individuati dei corridoi verdi lungo dei canali attorno a Venezia con i quali raggiungere le varie parti della laguna. Il canale della Giudecca è stato diviso in due. Una zona gialla dalla congiungente tra rio della Croce e rio della Fornace e l'imbarcadero San Basilio escluso, nel quale potranno...