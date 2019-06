Da No navi e Casson attacchi a procura e alla Capitaneria: «Non si sono mosse»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ESPOSTOVENEZIA Avevano presentato due anni fa un esposto in Procura sul pericolo rappresentato dalle grandi navi durante l'attraversamento della città. Ambiente Venezia ne ha presentato un altro, aggiornato e specifico, chiedendo alla Procura di battere un colpo e ipotizzando una grave inerzia da parte della Capitaneria che non ha ancora ottemperato a quanto disposto dal decreto Clini - Passera, cioè provvedere con decreto all'individuazione di una nuova via praticabile che è stata ormai individuata.GRAVI INADEMPIENZEIl riferimento...