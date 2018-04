Da Mussoi all'ospedale in bicicletta: il Comune si dà dodici mesi di tempo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TEMPISTICABELLUNO Un anno. Il Comune di Belluno si dà tempo dodici mesi per realizzare la ciclo pedonale dell'ospedale. Il percorso, breve ma risolutivo di diversi nodi che da anni complicano la vita alla popolazione di Mussoi, è stato approvato ieri in sede di giunta. Il prossimo anno a quest'ora l'opera sarà realizzata. Unirà la ciclo pedonale che corre lungo un lato dell'area ospedaliera allo stesso ospedale e al supermercato a fianco, creando un unico tracciato che, in sicurezza, porterà gli studenti dal Renier e dal Calvi alla...