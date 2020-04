A partire da martedì 14 aprile tornano pienamente operativi altri 9 Uffici Postali della provincia di Belluno. Riaprono quindi gli uffici di Arina, Bribano, Castellavazzo, Caviola, Fener, Pieve d'Alpago, Soranzen, Villa di Villa e Villabruna. Il loro «orario di apertura era stato temporaneamente rimodulato nelle ultime settimane in ottemperanza ai provvedimenti governativi per il contenimento del virus e distanziamento interpersonale». Nel comunicato si legge che Poste Italiane «anche nell'attuale fase di emergenza, ha continuato a garantire a tutti i cittadini i servizi mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo e logistico, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle istituzioni locali». E a questo proposito Umberto Soccal, primo cittadino di Alpago, dice: «Quando è stato chiuso l'Ufficio ho fatto presente che un solo sportello, quello di Puos, per un territorio di quasi 7.000 abitanti, era troppo poco. E in questo modo si sarebbero promossi quegli assembramenti che ora sono tanto sconsigliati. Inoltre la parte alta del Comune è molto lontana da Puos e ci sono persone che non sono in grado di raggiungere facilmente lo sportello aperto». In realtà gli uffici del Comune sarebbero quattro, ma mentre quello di Farra è chiuso perché non sono terminati i lavori in corso, Spert era stato chiuso per la stessa emergenza; per di più ad un certo punto Puos era aperto solo tre giorni alla settimana. «Ma la Direzione provinciale di Poste Italiane che ringrazio, mi ha assicurato che finita l'emergenza riapriranno tutti e quattro». Pieve riaprirà il martedì, giovedì e sabato, solo al mattino. La riapertura degli Uffici Postali «fa sapere sempre Poste Italiane - è stata possibile anche grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza».

Giovanni Santin

